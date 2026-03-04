ЦСКА обыграл «Краснодар» в первом матче полуфинала «Пути РПЛ» Кубка России

В первом полуфинальном матче «Пути РПЛ» Кубка России ЦСКА на своём поле обыграл «Краснодар» со счётом 3:1. Гости забили первыми: на 22-й минуте Дэвид Мозес прошил Владислава Торопа. До перерыва у армейцев был шанс реализовать пенальти, но Станислав Агкацев парировал удар Ивана Облякова.

Второй тайм остался за хозяевами. На 54-й минуте Кирилл Глебов восстановил равновесие в матче, а на 68-й минуте Данил Круговой вывел ЦСКА вперёд. Вскоре гости остались в меньшинстве: на 72-й минуте Джованни Гонсалес получил вторую жёлтую карточку и был удалён. В компенсированное время Матеус Алвес поставил точку в матче, удачно сыграв на угловом.

Ответная встреча пройдёт в Краснодаре 17 марта. В другом полуфинале 5 марта встретятся столичные «Динамо» и «Спартак».

Ранее Life.ru рассказывал про матч второго этапа четвертьфинала «пути регионов» Кубка России, в котором петербургский «Зенит» обыграл калининградскую «Балтику». Встреча завершилась со счётом 1:0 благодаря голу Александра Соболева на 79-й минуте.