Регион
3 марта, 19:46

Гол Соболева помог «Зениту» выбить «Балтику» из Кубка России

Обложка © Telegram / Футбольный клуб «Зенит»

Петербургский «Зенит» обыграл калининградскую «Балтику» в гостевом матче второго этапа четвертьфинала «пути регионов» Кубка России. Встреча завершилась со счётом 1:0 благодаря голу Александра Соболева на 79-й минуте.

Следующий соперник «Зенита» определится по итогам матча между «Ростовом» и махачкалинским «Динамо», который пройдёт 4 марта. Напомним, в плей-офф «пути регионов» команда вылетает сразу после поражения, тогда как в «пути РПЛ» есть шанс на продолжение борьбы даже в случае неудачи.

Действующим обладателем Кубка является московский ЦСКА, на счету которого девять трофеев. Столько же у «Локомотива». «Зенит» с пятью победами отстаёт от лидеров.

«Зенит» победил «Балтику» в первом матче РПЛ в 2026 году

Ранее Life.ru рассказывал, как «Спартак» в перенесённом матче 19-го тура РПЛ на выезде обыграл «Сочи» со счётом 3:2. Игра должна была пройти 1 марта, но из-за угрозы атаки беспилотников её перенесли на следующий день. Для «Спартака» это был первый официальный матч под руководством испанского тренера Хуана Карлоса Карседо. Команда занимает шестое место в турнирной таблице, «Сочи» замыкает список (16-е).

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

