«Спартак» обыграл «Сочи» со счётом 3:2 на чемпионате России

Футболисты московского «Спартака» одержали победу над командой «Сочи» со сётом 3:2 в гостевом матче 19-го тура чемпионата России. Встреча должна была пройти на сочинском стадионе «Фишт» 1 марта, но её перенесли из-за атаки беспилотников на сегодня, 2 марта.

Голы в составе команды победителей забили Эсекьель Барко (22-я минута), Маркиньос (79), Пабло Солари (90+2). Из сочинцев удачно попали мячом в ворота Александр Солдатенков (61), Владимир Ильин (90+10). Для «Спартака» игра стала первой официальной после утверждения на пост главного тренера испанца Хуана Карлоса Карседо. Сейчас игроки «Спартака» занимают шестое место в турнирной таблице. А «Сочи» прописался на последнем, 16-м месте.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА с поражения в выездном матче с «Ахматом» начал 2026 год. Встреча в Грозном завершилась в пользу команды Станислава Черчесова со счётом 1:0.