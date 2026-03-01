Усиленный шестью новичками ЦСКА проиграл «Ахмату» в Грозном

Московский ЦСКА с поражения в выездном матче с «Ахматом» начал 2026 год. Встреча в Грозном завершилась в пользу команды Станислава Черчесова со счётом 1:0.

Единственный мяч на четвёртой минуте забил Максим Самородов. Для «Ахмата» эта победа стала третьей подряд в чемпионате.

У ЦСКА в этой игре дебютировали шесть футболистов, пополнивших состав в зимнее трансферное окно: Дмитрий Баринов, Данила Козлов, Максим Воронов, аргентинец Лусиано Гонду, бразилец Матеус Рейс и воспитанник клуба Кирилл Данилов.

В Москве «Динамо» разгромило «Крылья Советов» со счетом 4:0. Голами отметились Константин Тюкавин, Муми Нгамалё (с пенальти), Антон Миранчук и Ярослав Гладышев. На 90-й минуте за вторую жёлтую карточку был удален защитник самарцев Томас Гальдамес.

Этот матч стал для бело-голубых первым официальным после утверждения Ролана Гусева главным тренером. Ранее он работал в статусе исполняющего обязанности.

После 19 туров «Ахмат» с 25 очками занимает седьмое место. ЦСКА остался четвертым с 36 очками. «Динамо» также набрало 24 очка и поднялось на седьмую строчку, а «Крылья Советов» с 17 баллами идут 13-ми.

В следующем туре ЦСКА 8 марта примет московское «Динамо». Днём позже «Ахмат» сыграет в гостях с «Локомотивом». «Крылья Советов» в тот же день встретятся с махачкалинским «Динамо».

Матч между «Сочи» и «Спартаком», который также должен был состояться сегодня, перенесли на завтра из-за угрозы атаки дронов.