Нападающий «Динамо» Комтуа высказался о победе над «Металлургом» в чемпионате КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа поделился впечатлениями от победы над магнитогорским «Металлургом» со счётом 4:1. Он отметил, что команда сыграла хорошо, а в моменте с его голом отлично сработал Магомед Шараканов, оставшись на позиции и выдав точную передачу.

«Победа есть победа, для нас не имеет значения, с кем играем», — подчеркнул хоккеист в беседе с «Чемпионатом».

Форвард также объяснил, почему всегда празднует голы и победы вместе с болельщиками. По его словам, фанаты тратят деньги и время, чтобы поддержать команду, даже в трудные моменты, поэтому он хочет, чтобы они чувствовали, что их ценят.

Ранее московское «Динамо» одержало выездную победу над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:1) и досрочно гарантировало себе участие в плей-офф. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.