Лидер «Металлурга» Силантьев получил травму и не сыграет в плей-офф КХЛ

Магнитогорский «Металлург» потерял одного из своих лидеров до конца сезона. В матче регулярного чемпионата КХЛ против череповецкой «Северстали» (3:4 ОТ) тяжёлую травму ноги получил нападающий Дмитрий Силантьев. Во втором периоде хоккеист врезался в борт и покинул лёд на носилках.

Главный тренер команды Андрей Разин подтвердил, что сезон для форварда окончен. По его словам, повреждение аналогично тому, которое ранее получил защитник Владислав Еременко.

Силантьеву 25 лет, он проводит один из лучших сезонов в карьере: 20 голов и 25 голевых передач в 53 матчах. Потеря такого игрока станет серьёзным ударом для «Металлурга» в преддверии плей-офф.

Ранее Life.ru писал, что защитник «Динамо» Классон получил тяжёлую травму в матче КХЛ с «Автомобилистом». 33-летний швед неудачно упал во втором периоде игры и смог покинуть лёд только с помощью партнёров.