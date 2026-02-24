Петербургский СКА обыграл «Адмирал» и вышел в плей-офф КХЛ

Петербургский СКА одержал домашнюю победу над «Адмиралом» из Владивостока со счётом 4:2 и досрочно гарантировал себе участие в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. После 58 матчей армейцы с берегов Невы набрали 69 очков и занимают шестое место в Западной конференции. Идущий девятым китайский «Шанхай Дрэгонс» (51 очко после 59 игр) потерял математические шансы догнать петербуржцев.

СКА — один из четырёх клубов, выступавших во всех розыгрышах плей-офф КХЛ с момента основания лиги в 2008 году. Также ни разу не пропускали плей-офф уфимский «Салават Юлаев», казанский «Ак Барс» и магнитогорский «Металлург». Примечательно, что два последних клуба, а также минское «Динамо» и ярославский «Локомотив» наряду со СКА оформили досрочный выход в плей-офф.

