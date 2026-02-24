Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 февраля, 19:35

Петербургский СКА обыграл «Адмирал» и вышел в плей-офф КХЛ

Обложка © VK / Хоккейный клуб СКА

Обложка © VK / Хоккейный клуб СКА

Петербургский СКА одержал домашнюю победу над «Адмиралом» из Владивостока со счётом 4:2 и досрочно гарантировал себе участие в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. После 58 матчей армейцы с берегов Невы набрали 69 очков и занимают шестое место в Западной конференции. Идущий девятым китайский «Шанхай Дрэгонс» (51 очко после 59 игр) потерял математические шансы догнать петербуржцев.

СКА — один из четырёх клубов, выступавших во всех розыгрышах плей-офф КХЛ с момента основания лиги в 2008 году. Также ни разу не пропускали плей-офф уфимский «Салават Юлаев», казанский «Ак Барс» и магнитогорский «Металлург». Примечательно, что два последних клуба, а также минское «Динамо» и ярославский «Локомотив» наряду со СКА оформили досрочный выход в плей-офф.

Матч КХЛ «Сочи» — ЦСКА перенесли из-за угрозы БПЛА
Матч КХЛ «Сочи» — ЦСКА перенесли из-за угрозы БПЛА

Ранее Life.ru писал, что защитник «Динамо» Классон получил тяжёлую травму в матче КХЛ с «Автомобилистом». 33-летний швед неудачно упал во втором периоде игры и смог покинуть лёд только с помощью партнёров.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • КХЛ
  • ХК СКА
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar