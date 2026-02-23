Матч КХЛ «Сочи» — ЦСКА перенесли из-за угрозы БПЛА

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Сочи» и ЦСКА в итоге не будет доигран. Лига официально подтвердила: встреча окончательно остановлена. Игра проходила в Сочи. После первого периода при счёте 0:0 по стадиону прозвучало объявление об угрозе атаки беспилотников, а также просьба проследовать в укрытие.

«В связи с повторным объявлением на территории Сириуса и Сочи режима атаки БПЛА было принято решение о том, что матч №643 ХК «Сочи» — ЦСКА не будет продолжен. Лига дополнительно проинформирует о решении по матчу», — рассказали в заявлении КХЛ.

