23 февраля, 16:15

В аэропортах Кубани задержали и отменили более 100 рейсов из-за угрозы атаки БПЛА

Обложка © Life.ru

Более 100 рейсов задержано и отменено в аэропортах Краснодарского края на фоне угрозы массовой атаки беспилотников. Как сообщает SHOT, наибольшие сложности возникли в Сочи, где задержали 61 рейс — как на вылет, так и на прилёт, а ещё десять отменили вовсе.

Пассажиры, направлявшиеся в Москву, Стамбул или Хургаду, столкнулись с ожиданием до 15 часов. Часть воздушных судов перенаправили на запасные аэродромы. В Краснодаре ситуация оказалась чуть мягче: там задержали 33 рейса, отменили пять.

На протяжении дня регион несколько раз переживал объявления авиационной опасности, работали расчёты ПВО. Местные жители слышали сирены в Сочи и Крымском районе. Аэропорт Сочи трижды прерывал работу, однако к настоящему моменту ограничения сняты, расписание постепенно приходит в норму.

Временные ограничения введены в трёх российских аэропортах

Ранее сообщалось, что в двух российских аэропортах введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Речь идёт об аэропортах Самары (Курумоч) и Ижевска. Такие меры необходимы для обеспечения безопасности полётов, однако не утоняется, с чем именно связано введение ограничений.

Юлия Сафиулина
