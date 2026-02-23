Олимпиада в Милане
Регион
23 февраля, 00:07

Временные ограничения введены в трёх российских аэропортах

Обложка © Life.ru

Росавиация ввела план «Ковёр» в трёх российских аэропортах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Аэропорты Ульяновск (Баратаевка), Казань, Нижнекамск (Бегишево). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — проинформировали в Росавиации.

Московские аэропорты вновь принимают и отправляют рейсы
Ранее мощные взрывы прогремели над Саратовом и Энгельсом. Система ПВО отражает атаку украинских беспилотников. По предварительным данным, сбито уже около десятка воздушных целей. По словам местных жителей, всего было слышно 12-15 громких взрывов, первые прозвучали в районе 2:30 ночи по местному времени.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Тимур Хингеев
