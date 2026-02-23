Московские аэропорты вновь принимают и отправляют рейсы

В московских воздушных гаванях сняли временные ограничения на полёты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский (Раменское), Шереметьево. Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении ведомства.