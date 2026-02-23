Олимпиада в Милане
Регион
22 февраля, 22:14

Московские аэропорты вновь принимают и отправляют рейсы

Обложка © Life.ru

В московских воздушных гаванях сняли временные ограничения на полёты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский (Раменское), Шереметьево. Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, за сутки расчёты противовоздушной обороны сбили 25 украинских беспилотников на подлёте к Москве. На месте обломков сбитых аппаратов работают экстренные службы. На этом фоне аэропорты столицы временно изменили режим работы. Воздушные гавани принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами. Более 100 авиарейсов было задержано или отменено в московских аэропортах на фоне массовой атаки беспилотников.

