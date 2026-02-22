Московские аэропорты перешли на работу по согласованию из-за временных ограничений
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart
Крупнейшие аэропорты столицы — Внуково, Домодедово и Шереметьево — временно изменили режим работы. Как сообщили в Росавиации, воздушные гавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.
«Меры приняты для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении ведомства.
О сроках действия ограничений пока не сообщается. Пассажирам рекомендуют уточнять статус рейсов у авиаперевозчиков.
Тем временем число БПЛА, сбитых на подлёте к Москве, выросло до 11. Кроме того, за два часа над регионами России сбили 71 дрон ВСУ.
