Московские аэропорты перешли на работу по согласованию из-за временных ограничений

Крупнейшие аэропорты столицы — Внуково, Домодедово и Шереметьево — временно изменили режим работы. Как сообщили в Росавиации, воздушные гавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.

«Меры приняты для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении ведомства.

О сроках действия ограничений пока не сообщается. Пассажирам рекомендуют уточнять статус рейсов у авиаперевозчиков.