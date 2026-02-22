За два часа над регионами России сбили 71 дрон ВСУ
За два часа силы ПВО России отразили массированную атаку, уничтожив 71 украинский беспилотник над российскими регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Наибольшее количество было перехвачено над Брянской областью (29), Московским регионом (15, из которых 11 были нацелены на столицу) и Калужской областью (15). Также были сбиты 8 беспилотников над Белгородской областью, 2 над Тульской, и по одному над Курской и Тверской областями. Как уточнили в ведомстве, цели были уничтожены в период с 14:00 до 16:00 по Москве.
Ранее один человек пострадал при атаке украинских беспилотников на нефтебазу в Луганске. На месте произошла разгерметизация резервуара с горючим, вспыхнул сильный пожар.
