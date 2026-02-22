Олимпиада в Милане
22 февраля, 13:39

Мужчина погиб в Белгородской области из-за удара дрона ВСУ по авто

Мужчина погиб при атаке украинского FPV-дрона на машину в посёлке Малиновка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Нет слов, которые могли утешить родных и близких в таком горе... Выражаю искренние соболезнования семье погибшего», — написал Гладков в телеграм-канале.

Ранее калужский губернатор Владислав Шапша сообщил об уничтожении в небе над регионом пяти украинских беспилотников. Их сбили в Боровском муниципальном округе и на окраине столицы региона.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

