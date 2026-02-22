Мужчина погиб в Белгородской области из-за удара дрона ВСУ по авто
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / gph-foto.de
Мужчина погиб при атаке украинского FPV-дрона на машину в посёлке Малиновка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Нет слов, которые могли утешить родных и близких в таком горе... Выражаю искренние соболезнования семье погибшего», — написал Гладков в телеграм-канале.
Ранее калужский губернатор Владислав Шапша сообщил об уничтожении в небе над регионом пяти украинских беспилотников. Их сбили в Боровском муниципальном округе и на окраине столицы региона.
