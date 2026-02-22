Пять украинских БПЛА сбили в Калужской области

Пять украинских беспилотников уничтожили силы ПВО в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша. Их сбили в небе над Боровским муниципальным округом и на окраине столицы региона. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

«На местах работают оперативные группы», — написал губернатор в телеграм-канале.

Ранее Минобороны отчиталось о работе российских зенитчиков за утро 22 февраля. Уничтожено 73 беспилотника. Больше всего сбили в небе над Брянской областью — 52.