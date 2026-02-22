Олимпиада в Милане
22 февраля, 13:13

Пять украинских БПЛА сбили в Калужской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / twintyre

Пять украинских беспилотников уничтожили силы ПВО в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша. Их сбили в небе над Боровским муниципальным округом и на окраине столицы региона. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

«На местах работают оперативные группы», — написал губернатор в телеграм-канале.

Расчёты ПВО за ночь уничтожили 86 украинских беспилотников над регионами России
Ранее Минобороны отчиталось о работе российских зенитчиков за утро 22 февраля. Уничтожено 73 беспилотника. Больше всего сбили в небе над Брянской областью — 52.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

