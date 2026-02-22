ПВО за утро воскресенья уничтожила 73 украинских дрона

Средства противовоздушной обороны за первую половину воскресенья уничтожили 73 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, 52 дрона сбиты над Брянской областью, 18 — над Белгородской, два — над Калужской и один — над Курской областью.

«22 февраля в период с 08:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 73 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru писал, что российские системы ПВО за сутки 21 февраля сбили пять ракет «Фламинго» и 172 беспилотника. Были у зенитчиков и другие цели — пять украинских ракет большой дальности «Фламинго».