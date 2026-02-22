Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 февраля, 11:37

ПВО за утро воскресенья уничтожила 73 украинских дрона

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

Средства противовоздушной обороны за первую половину воскресенья уничтожили 73 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, 52 дрона сбиты над Брянской областью, 18 — над Белгородской, два — над Калужской и один — над Курской областью.

«22 февраля в период с 08:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 73 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — говорится в сообщении.

Расчёты ПВО за ночь уничтожили 86 украинских беспилотников над регионами России
Расчёты ПВО за ночь уничтожили 86 украинских беспилотников над регионами России

Ранее Life.ru писал, что российские системы ПВО за сутки 21 февраля сбили пять ракет «Фламинго» и 172 беспилотника. Были у зенитчиков и другие цели — пять украинских ракет большой дальности «Фламинго».

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar