Российские системы ПВО за сутки сбили пять ракет «Фламинго» и 172 беспилотника
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav
За минувшие сутки российские системы ПВО сбили пять украинских ракет большой дальности «Фламинго», а также 172 беспилотника самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны. Были у зенитчиков и другие цели.
«Сбиты управляемая авиационная бомба, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США», — добавили в ведомстве.
Ранее Минобороны отчиталось о работе российской ПВО минувшей ночью. Уничтожено 77 беспилотников. Больше всего сбили в небе над Краснодарским краем — 24.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.