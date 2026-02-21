Олимпиада в Милане
21 февраля, 09:24

Российские системы ПВО за сутки сбили пять ракет «Фламинго» и 172 беспилотника

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

За минувшие сутки российские системы ПВО сбили пять украинских ракет большой дальности «Фламинго», а также 172 беспилотника самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны. Были у зенитчиков и другие цели.

«Сбиты управляемая авиационная бомба, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США», — добавили в ведомстве.

В Удмуртии 11 человек пострадали при атаке украинских БПЛА

Ранее Минобороны отчиталось о работе российской ПВО минувшей ночью. Уничтожено 77 беспилотников. Больше всего сбили в небе над Краснодарским краем — 24.

Матвей Константинов
