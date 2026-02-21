В Удмуртии 11 человек пострадали при атаке украинских БПЛА

В Удмуртии в результате ночной атаки беспилотников пострадали 11 человек. Об этом утром 21 февраля сообщил министр здравоохранения республики Сергей Багин.

В Минздраве уточнили, что под удар попал один из объектов на территории региона. Медики оперативно прибыли на место и оказали помощь пострадавшим.

Трое человек были госпитализированы: двое находятся в состоянии средней степени тяжести, ещё один – в тяжёлом. Бригада санавиации доставила тяжёлого пациента в Первую республиканскую клиническую больницу, где ему провели операцию. Сейчас он находится под постоянным наблюдением врачей.

Ещё восемь пострадавших осмотрены специалистами и направлены на амбулаторное лечение. В Минздраве подчеркнули, что все службы сработали быстро и слаженно.

Ранее Life.ru писал, что беспилотники ВСУ этой же ночью атаковали Самарскую область. Удары пришлись по двум промышленным площадкам, однако тогда обошлось без пострадавших. Губернатор Вячеслав Федорищев отметил, что оперативные службы немедленно приступили к работе на местах.