Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 февраля, 04:16

ПВО уничтожила БПЛА и ракету в Ростовской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO

Ночью и утром 21 февраля силы ПВО отразили воздушную атаку со стороны ВСУ в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Беспилотники и ракета были уничтожены в Каменске-Шахтинском, а также в Каменском, Кашарском, Шолоховском, Боковском и Чертковском районах Ростовской области.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», – отметил глава региона.

В настоящее время боевая работа продолжается. В регионе сохраняется беспилотная опасность, жителей призывают быть осторожными и соблюдать меры безопасности. При обнаружении подозрительных предметов необходимо незамедлительно сообщать в экстренные службы.

ПВО сбила украинский беспилотник на подлёте к Воронежу
ПВО сбила украинский беспилотник на подлёте к Воронежу

Ранее Life.ru писал, что ночью в субботу беспилотники ВСУ атаковали Самарскую область. Удары пришлись по двум промышленным площадкам, однако обошлось без пострадавших.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar