ПВО уничтожила БПЛА и ракету в Ростовской области

Ночью и утром 21 февраля силы ПВО отразили воздушную атаку со стороны ВСУ в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Беспилотники и ракета были уничтожены в Каменске-Шахтинском, а также в Каменском, Кашарском, Шолоховском, Боковском и Чертковском районах Ростовской области.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», – отметил глава региона.

В настоящее время боевая работа продолжается. В регионе сохраняется беспилотная опасность, жителей призывают быть осторожными и соблюдать меры безопасности. При обнаружении подозрительных предметов необходимо незамедлительно сообщать в экстренные службы.

