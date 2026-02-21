Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 февраля, 03:44

ПВО сбила украинский беспилотник на подлёте к Воронежу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Дежурные силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили дрон ВСУ на подлёте к Воронежу. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, пострадавших и разрушений нет.

Режим опасности атаки БПЛА продолжает действовать на территории региона, при этом в самом Воронеже режим угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов отменён.

БПЛА повредил высоковольтную ЛЭП в Северском районе Кубани
БПЛА повредил высоковольтную ЛЭП в Северском районе Кубани

Ранее Life.ru писал, что в результате атаки украинских беспилотников в Удмуртии 21 февраля пострадали люди. Всем пострадавшим уже оказывают необходимую помощь. На месте происшествия сейчас работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Происшествия
  • Воронежская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar