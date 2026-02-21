ПВО сбила украинский беспилотник на подлёте к Воронежу

Дежурные силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили дрон ВСУ на подлёте к Воронежу. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, пострадавших и разрушений нет.

Режим опасности атаки БПЛА продолжает действовать на территории региона, при этом в самом Воронеже режим угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов отменён.

Ранее Life.ru писал, что в результате атаки украинских беспилотников в Удмуртии 21 февраля пострадали люди. Всем пострадавшим уже оказывают необходимую помощь. На месте происшествия сейчас работают сотрудники оперативных и экстренных служб.