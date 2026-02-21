За ночь над Россией ПВО уничтожила 77 украинских беспилотников

Наибольшее количество дронов — 24 — сбито над Краснодарским краем. Ещё 13 БПЛА уничтожены над Республикой Крым, по девять — над Курской и Ростовской областями, восемь — над Белгородской, пять — над Самарской. Над акваторией Азовского моря ликвидировано четыре беспилотника, над Саратовской областью — три, по одному — над Волгоградской и Воронежской областями.