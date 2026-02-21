Олимпиада в Милане
21 февраля, 04:43

За ночь над Россией ПВО уничтожила 77 украинских беспилотников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили и перехватили 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Наибольшее количество дронов — 24 — сбито над Краснодарским краем. Ещё 13 БПЛА уничтожены над Республикой Крым, по девять — над Курской и Ростовской областями, восемь — над Белгородской, пять — над Самарской. Над акваторией Азовского моря ликвидировано четыре беспилотника, над Саратовской областью — три, по одному — над Волгоградской и Воронежской областями.

В Удмуртии 11 человек пострадали при атаке украинских БПЛА
В Ростовской области помимо беспилотников силами ПВО была сбита вражеская ракета. В настоящее время боевая работа продолжается. В регионе сохраняется угроза атак беспилотников, жителей призывают быть осторожными и соблюдать меры безопасности.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
