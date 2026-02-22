Расчёты ПВО за ночь уничтожили 86 украинских беспилотников над регионами России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 86 дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Наибольшее количество беспилотников — 29 — сбили над Белгородской областью. 14 БПЛА ликвидировали над Саратовской областью. По 11 дронов уничтожили над Воронежской и Смоленской областями.

Девять беспилотных летательных аппаратов самолётного типа перехватили над Брянской областью, семь — над Курской областью, три — над Калужской областью. По одному БПЛА сбили над территорией Республики Крым и территорией Московского региона.

Ранее Запорожская область осталась без света из-за массированной атаки ВСУ. Социально значимые объекты подключили к резервным источникам питания. Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил о начале восстановительных работ. По его словам, профильные службы приступили к устранению последствий и координируют действия на местах.