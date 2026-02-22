Запорожская область осталась без света из-за массированной атаки ВСУ

Отключения электроснабжения затронули всю Запорожскую область после массированной атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) по энергетической системе региона. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«В результате массированной террористической атаки противника по энергетической системе Запорожской области отключения электроснабжения затронули весь регион», — написал он в Telegram-канале.

Балицкий уточнил, что социально значимые объекты подключили к резервным источникам питания. Он сообщил о начале восстановительных работ. По его словам, профильные службы приступили к устранению последствий и координируют действия на местах.

Ранее в Белгородской области в результате атак беспилотников пострадали два человека. Инцидент произошёл в районе села Головчино. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что FPV-дрон атаковал автомобиль. Мужчина и женщина получили осколочные ранения. Авариям также подверглись несколько округов и населённых пунктов области. Были зафиксированы повреждения домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.