FPV-дрон ВСУ ранил мужчину и женщину в белгородском приграничье

В Белгородской области в результате атак беспилотников Вооружённых сил Украины пострадали два мирных жителя. Данное заявление сделал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В районе села Головчино Грайворонского округа FPV-дрон атаковал автомобиль. Мужчина и женщина получили осколочные ранения различных частей тела. Бригада СМП транспортирует их в городскую больницу №2 г. Белгорода. Машина повреждена», — говорится в сообщении.

Последствия атаки ВСУ. Фото © Telegram /Настоящий Гладков

Массированным ударам с беспилотников подверглись Шебекинский, Корочанский, Волоконовский и Белгородский округа, а также окраина посёлка Красная Яруга. В сёлах Вознесеновка, Графовка, Первое Цепляево, Нежеголь, Белянка, Новая Таволжанка, Мешковое, Мелихово, Косилово, Отрадное, Замостье, Головчино, на хуторе Екатериновка и в городе Грайворон зафиксированы многочисленные повреждения.

Последствия атаки ВСУ. Фото © Telegram /Настоящий Гладков

Осколками посечены легковые и грузовые автомобили, включая КамАЗ, выбиты окна и повреждены фасады многоквартирных и частных домов, коммерческих объектов и надворных построек. В селе Графовка повреждено остекление трёх квартир, в Грайвороне один автомобиль уничтожен огнём. Также зафиксированы попадания по территории предприятий и объектам инфраструктуры, перебиты линии электропередачи и газовая труба. В селе Мешковое и на окраине села Мелихово повреждены ЛЭП, в хуторе Екатериновка часть жителей временно остаётся без света.

Аварийные бригады приступят к устранению последствий после согласования с Министерством обороны РФ. Электроснабжение в селе Мелихово уже восстановлено. Информация о последствиях уточняется.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области в результате атаки украинского FPV-дрона пострадал мирный житель. Инцидент произошёл в Борисовском районе, в хуторе Никольский. Беспилотник нанёс удар по автомобилю «Газель». Водитель получил тяжёлое ранение — у мужчины проникающее осколочное повреждение грудной клетки.