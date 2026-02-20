Два человека погибли и 3 пострадали при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область
Белгородской области в результате очередной атаки украинских беспилотников погибли мирные жители. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Трагедия произошла в Максимовском сельском поселении Шебекинского округа. Два вражеских дрона атаковали автомобиль, находившийся на территории местного предприятия.
«От полученных ранений двое мужчин скончались на месте», — написал глава региона, выразив искренние соболезнования родным и близким погибших.
Ещё трое мужчин пострадали. Двух с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями бригада скорой помощи транспортирует в Валуйскую центральную районную больницу. Третий пострадавший, получивший баротравму и ранения лица и плеча, сначала был доставлен в Волоконовскую ЦРБ. После оказания первичной помощи его также переведут в Валуйскую ЦРБ
А ранее Life.ru писал, что в белгородском селе Замостье украинский дрон атаковал легковушку — пострадали три человека. Губернатор Вячеслав Гладков уточнил: у мужчины и женщины осколочные ранения лица и бедра, ещё у одного местного жителя множественные ранения рук, ног и спины. Всех доставили в райбольницу, двоих после перевели в Белгород. Автомобиль тоже повреждён.
