20 февраля, 15:28

Два человека погибли и 3 пострадали при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область

Белгородской области в результате очередной атаки украинских беспилотников погибли мирные жители. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Трагедия произошла в Максимовском сельском поселении Шебекинского округа. Два вражеских дрона атаковали автомобиль, находившийся на территории местного предприятия.

«От полученных ранений двое мужчин скончались на месте», — написал глава региона, выразив искренние соболезнования родным и близким погибших.

Ещё трое мужчин пострадали. Двух с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями бригада скорой помощи транспортирует в Валуйскую центральную районную больницу. Третий пострадавший, получивший баротравму и ранения лица и плеча, сначала был доставлен в Волоконовскую ЦРБ. После оказания первичной помощи его также переведут в Валуйскую ЦРБ

Дрон ВСУ подорвал автомобиль с мужчиной в белгородском селе Никольское
Дрон ВСУ подорвал автомобиль с мужчиной в белгородском селе Никольское

А ранее Life.ru писал, что в белгородском селе Замостье украинский дрон атаковал легковушку — пострадали три человека. Губернатор Вячеслав Гладков уточнил: у мужчины и женщины осколочные ранения лица и бедра, ещё у одного местного жителя множественные ранения рук, ног и спины. Всех доставили в райбольницу, двоих после перевели в Белгород. Автомобиль тоже повреждён.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Обложка © Life.ru

