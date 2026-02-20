Олимпиада в Милане
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

20 февраля, 10:10

Дрон ВСУ подорвал автомобиль с мужчиной в белгородском селе Никольское

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / boscorelli

Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в селе Никольское Белгородской области, в результате удара ранения получил один человек. Об этом сообщает в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Мужчина самостоятельно обратился в городскую больницу №2 г. Белгорода. У него диагностировали слепые осколочные ранения лица, мягких тканей грудной клетки и ушиб ноги. Медицинская помощь оказана, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что украинский FPV-дрон атаковал автомобиль в районе хутора Церковный Белгородского округа. Водитель получил минно-взрывную травму, ранения брюшной полости и ног.

