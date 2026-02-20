Дрон ВСУ подорвал автомобиль с мужчиной в белгородском селе Никольское
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / boscorelli
Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в селе Никольское Белгородской области, в результате удара ранения получил один человек. Об этом сообщает в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Мужчина самостоятельно обратился в городскую больницу №2 г. Белгорода. У него диагностировали слепые осколочные ранения лица, мягких тканей грудной клетки и ушиб ноги. Медицинская помощь оказана, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно», — говорится в тексте.
Ранее сообщалось, что украинский FPV-дрон атаковал автомобиль в районе хутора Церковный Белгородского округа. Водитель получил минно-взрывную травму, ранения брюшной полости и ног.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.