Дрон ВСУ подорвал автомобиль с мужчиной в белгородском селе Никольское

Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в селе Никольское Белгородской области, в результате удара ранения получил один человек. Об этом сообщает в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Мужчина самостоятельно обратился в городскую больницу №2 г. Белгорода. У него диагностировали слепые осколочные ранения лица, мягких тканей грудной клетки и ушиб ноги. Медицинская помощь оказана, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что украинский FPV-дрон атаковал автомобиль в районе хутора Церковный Белгородского округа. Водитель получил минно-взрывную травму, ранения брюшной полости и ног.