Регион
21 февраля, 09:42

FPV-дрон ВСУ атаковал «Газель» в Белгородской области, пострадал водитель

Обложка © Life.ru

Мирный житель пострадал в результате атаки украинского FPV-дрона в Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, инцидент произошёл в Борисовском районе, в хуторе Никольский.

Беспилотник нанёс удар по автомобилю «Газель». Водитель получил тяжёлое ранение — у мужчины проникающее осколочное повреждение грудной клетки. Пострадавшего доставили в Борисовскую центральную районную больницу, где ему оказывают всю необходимую помощь. Гладков также отметил, что автомобиль также получил повреждения.

Ранее стало известно, что в результате ночной атаки беспилотников ВСУ в Удмуртии пострадали 11 человек. Медицинские бригады оперативно прибыли на место происшествия и приступили к оказанию помощи. В Минздраве подчеркнули, что все службы сработали оперативно и слаженно.

Юлия Сафиулина
