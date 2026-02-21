Четыре многоквартирных дома повреждены при атаке дронов ВСУ в Волгограде

В Волгограде четыре многоквартирных дома получили повреждения после падения обломков беспилотника. Как сообщила администрация области в своём Telegram-канале, пострадали оконные блоки по следующим адресам: ул. Танеева, 6; ул. Панферова, 14; ул. Саушинская, 7 и ул. 2-ая Штурманская, 9а. В связи с инцидентом, власти распорядились привести в готовность пункт временного размещения.

Кроме того, на улицах Танеева, Панферова, Саушинской и 2-й Штурманской в домах вылетели окна. Часть обломков упала на одну из промышленных территорий. Главное – никто не пострадал, и все важные системы (свет, вода, газ) также работают.

Ранее Life.ru писал, что в ночь на субботу беспилотники ВСУ атаковали Самарскую область. Удары пришлись по двум промышленным площадкам, однако обошлось без пострадавших.