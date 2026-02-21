Олимпиада в Милане
Дроны ВСУ пытаются атаковать производственные объекты в Татарстане

Обложка © GigaChat

Промышленные объекты Альметьевска стали целью массированной атаки беспилотных летательных аппаратов. Согласно данным городской администрации, в регионе зафиксирована попытка масштабного удара, в связи с чем подразделения ПВО и средства радиоэлектронной борьбы были переведены в режим максимальной готовности.

Глава города Гюзель Хабутдинова подтвердила факт нападения на производственные площадки, подчеркнув, что на данный момент ведётся активная работа по нейтрализации воздушной угрозы.

Власти обратились к жителям с просьбой соблюдать меры предосторожности: по возможности не выходить на улицу и находиться в глубине помещений, подальше от окон. Горожан также предупредили, что в случае эскалации ситуации будет подан специальный звуковой сигнал, сигнализирующий о необходимости немедленно проследовать в ближайшие укрытия.

Ранее Life.ru писал, что ночью в субботу беспилотники ВСУ атаковали Самарскую область. Удары пришлись по двум промышленным площадкам, однако обошлось без пострадавших.

