Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 февраля, 23:48

Около 10 взрывов прогремело над Энгельсом и Саратовом, работает ПВО

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Около 10 взрывов прогремело над Энгельсом и Саратовом. Предварительно, расчёты противовоздушной обороны отражают атаку украинских дронов. Об этом сообщает SHOT.

Жители города рассказали, что взрывы над Саратовом начались около часа ночи и продолжаются до сих пор. Всего было слышно около 8-10 громких звуков в южной части, от которых сработали сигнализации у машин. Меньшее число взрывов было слышно над Энгельсом.

Также местные жители видели 2 вспышки над рекой Волгой. Предварительно, ПВО уничтожает воздушные цели на подлёте к городу. По словам очевидцев, сбито уже несколько вражеских дронов. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет. Над городами воет сирена воздушной опасности.

FPV-дрон ВСУ ранил мужчину и женщину в белгородском приграничье
FPV-дрон ВСУ ранил мужчину и женщину в белгородском приграничье

Ранее в Белгородской области удару украинского беспилотного летательного аппарата подвергся автомобиль. В результате инцидента пострадали два человека, включая ребёнка. Происшествие случилось в районе хутора Красиво Борисовского округа. Мужчину и трёхлетнюю девочку, получивших минно-взрывные травмы и осколочные ранения, доставили в Борисовскую ЦРБ.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Только на LIFE
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Саратовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar