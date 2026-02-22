Около 10 взрывов прогремело над Энгельсом и Саратовом, работает ПВО

Около 10 взрывов прогремело над Энгельсом и Саратовом. Предварительно, расчёты противовоздушной обороны отражают атаку украинских дронов. Об этом сообщает SHOT.

Жители города рассказали, что взрывы над Саратовом начались около часа ночи и продолжаются до сих пор. Всего было слышно около 8-10 громких звуков в южной части, от которых сработали сигнализации у машин. Меньшее число взрывов было слышно над Энгельсом.

Также местные жители видели 2 вспышки над рекой Волгой. Предварительно, ПВО уничтожает воздушные цели на подлёте к городу. По словам очевидцев, сбито уже несколько вражеских дронов. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет. Над городами воет сирена воздушной опасности.

Ранее в Белгородской области удару украинского беспилотного летательного аппарата подвергся автомобиль. В результате инцидента пострадали два человека, включая ребёнка. Происшествие случилось в районе хутора Красиво Борисовского округа. Мужчину и трёхлетнюю девочку, получивших минно-взрывные травмы и осколочные ранения, доставили в Борисовскую ЦРБ.