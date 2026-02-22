Олимпиада в Милане
22 февраля, 13:05

Число сбитых вблизи Москвы БПЛА увеличилось до 11

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

ПВО Минобороны РФ сбила ещё один БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Всего за несколько часов перехвачено 11 беспилотников.

«Уничтожен один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в мессенджере МАХ.

Белгород снова подвергся ракетной атаке ВСУ

Ранее сообщалось, что число БПЛА, сбитых на подлёте к Москве, выросло до 10. Во всех столичных аэропортах введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

