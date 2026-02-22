Число сбитых вблизи Москвы БПЛА увеличилось до 11

ПВО Минобороны РФ сбила ещё один БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Всего за несколько часов перехвачено 11 беспилотников.

«Уничтожен один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в мессенджере МАХ.

Ранее сообщалось, что число БПЛА, сбитых на подлёте к Москве, выросло до 10. Во всех столичных аэропортах введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.