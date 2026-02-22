Белгород снова подвергся ракетной атаке ВСУ

Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительной информации, обошлось без жертв.

«Город Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Предварительно, пострадавших нет», — написал Гладков в Telegram-канале.

Оперативные службы приступили к работе на местах, ведётся сбор данных для оценки масштаба произошедшего.

Тем временем число БПЛА, сбитых на подлёте к Москве, выросло до 8. Во всех столичных аэропортах введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.