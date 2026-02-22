Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 февраля, 09:52

Один человек погиб и один ранен от атак дронов ВСУ в Белгородской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

Один человек погиб при ударе украинского дрона по автомобилю в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Трагедия произошла в районе хутора Первомайский Волоконовского района. А у хутора Церковный под столицей региона серьёзно пострадала женщина.

«FPV-дрон сдетонировал на территории предприятия. Женщину в тяжёлом состоянии с травматической ампутацией ноги бригада скорой доставила в городскую больницу №2 г. Белгорода», — написал губернатор в Telegram-канале.

Пострадавшей оказывают всю необходимую медицинскую помощь. На месте повреждён фасад одного из зданий.

Российские войска полностью заблокировали снабжение бригады ВСУ в Сумской области
Российские войска полностью заблокировали снабжение бригады ВСУ в Сумской области

Ранее один человек пострадал при атаке украинских беспилотников на нефтебазу в Луганске. На месте произошла разгерметизация резервуара с горючим, вспыхнул сильный пожар.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar