Один человек погиб и один ранен от атак дронов ВСУ в Белгородской области

Один человек погиб при ударе украинского дрона по автомобилю в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Трагедия произошла в районе хутора Первомайский Волоконовского района. А у хутора Церковный под столицей региона серьёзно пострадала женщина.

«FPV-дрон сдетонировал на территории предприятия. Женщину в тяжёлом состоянии с травматической ампутацией ноги бригада скорой доставила в городскую больницу №2 г. Белгорода», — написал губернатор в Telegram-канале.

Пострадавшей оказывают всю необходимую медицинскую помощь. На месте повреждён фасад одного из зданий.

Ранее один человек пострадал при атаке украинских беспилотников на нефтебазу в Луганске. На месте произошла разгерметизация резервуара с горючим, вспыхнул сильный пожар.