Подразделения российских войск перекрыли каналы снабжения для 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Садки в Сумской области. Об этом сообщили в силовых структурах.

«На позициях 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ на протяжении недели отсутствует провизия, зарядные устройства», — рассказал собеседник РИА «Новости».

По его словам, доставка продуктов питания и аккумуляторов для подразделения невозможна ни по земле, ни по воздуху.

Кроме того, в силовых структурах добавили, что российским военнослужащим удалось уничтожить группу боевиков из 253-го полка ВСУ «Арей». Потери противника только в Сумской области за минувшие сутки составили 215 человек, 11 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, два склада с оружием и одну бронемашину.

Ранее стало известно, как обходится с иностранными наемниками ВСУ: военные уничтожают документы и срывают опознавательные знаки с убитых «коллег». Украинская сторона целенаправленно уничтожает данные, которые могут указывать на участие иностранных граждан в боевых действиях.