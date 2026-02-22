Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 февраля, 09:12

Российские войска полностью заблокировали снабжение бригады ВСУ в Сумской области

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Подразделения российских войск перекрыли каналы снабжения для 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Садки в Сумской области. Об этом сообщили в силовых структурах.

«На позициях 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ на протяжении недели отсутствует провизия, зарядные устройства», — рассказал собеседник РИА «Новости».

По его словам, доставка продуктов питания и аккумуляторов для подразделения невозможна ни по земле, ни по воздуху.

Кроме того, в силовых структурах добавили, что российским военнослужащим удалось уничтожить группу боевиков из 253-го полка ВСУ «Арей». Потери противника только в Сумской области за минувшие сутки составили 215 человек, 11 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, два склада с оружием и одну бронемашину.

В Сумской области уничтожены казармы операторов дронов ВСУ с медийными штурмовиками
В Сумской области уничтожены казармы операторов дронов ВСУ с медийными штурмовиками

Ранее стало известно, как обходится с иностранными наемниками ВСУ: военные уничтожают документы и срывают опознавательные знаки с убитых «коллег». Украинская сторона целенаправленно уничтожает данные, которые могут указывать на участие иностранных граждан в боевых действиях.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar