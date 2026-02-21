Российские подразделения из состава группировки «Север» провели результативную операцию в Сумской области, нанеся комбинированный удар по объектам в районе населённого пункта Писаревка. Основной целью атаки стали места расположения личного состава 225-го отдельного штурмового полка ВСУ.

Как сообщили представители силовых структур в беседе с РИА «Новости», в результате огневого поражения были полностью разрушены казармы, где базировались специалисты по управлению беспилотными летательными аппаратами. Источник подтвердил факт серьёзных потерь среди украинских военнослужащих, подчеркнув, что среди ликвидированных числятся так называемые «медийные» боевики, известные своей активностью в соцсетях.

Данный инцидент произошёл в зоне ответственности группировки «Север», которая продолжает систематическое подавление резервов и технических узлов противника в зоне СВО.

Ранее российские военные нанесли удар «Искандером» по пусковой площадке БПЛА в Черниговской области. Уничтожены склады с дронами дальнего действия и места запуска. Потери противника — более 90 беспилотников и до двух взводов личного состава.