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Опубликовано 19 февраля, 04:04

Колумбийские наёмники попали в засаду ВС РФ и были уничтожены у Харьковщины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / inspired_by_the_ligh

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / inspired_by_the_ligh

Группу колумбийских наёмников, воевавших за ВСУ, уничтожили на границе Харьковской области. Они попали в засаду российских военных. Об этом сообщил офицер мотострелкового подразделения группировки «Север» с позывным Добрыня.

«Было принято решение не наносить огневое поражение издалека дронами, а подпустить группу ближе, чтобы либо взять в плен, либо уничтожить из стрелкового оружия»,приводит слова Добрыни РИА «Новости».

Противник действовал предсказуемо и попал в подготовленный карман-засаду. Там их ждали российские бойцы. Наёмники отказались сдаваться. Завязалась перестрелка. Вражескую группу уничтожили на месте. При осмотре тел нашли паспорта граждан Колумбии. Документы передали в штаб.

К границе Украины прибыл воздушный госпиталь для эвакуации наёмников ВСУ
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Ранее российские военные сообщали, что украинские силовики уничтожают документы и срывают опознавательные знаки с убитых иностранных наёмников. В зоне СВО часто находят тела иностранцев без шевронов и личных бумаг.

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Лия Мурадьян
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