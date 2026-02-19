Группу колумбийских наёмников, воевавших за ВСУ, уничтожили на границе Харьковской области. Они попали в засаду российских военных. Об этом сообщил офицер мотострелкового подразделения группировки «Север» с позывным Добрыня.

«Было принято решение не наносить огневое поражение издалека дронами, а подпустить группу ближе, чтобы либо взять в плен, либо уничтожить из стрелкового оружия», — приводит слова Добрыни РИА «Новости».

Противник действовал предсказуемо и попал в подготовленный карман-засаду. Там их ждали российские бойцы. Наёмники отказались сдаваться. Завязалась перестрелка. Вражескую группу уничтожили на месте. При осмотре тел нашли паспорта граждан Колумбии. Документы передали в штаб.