Число БПЛА, сбитых на подлёте к Москве, выросло до 8

Общее число сбитых в воскресенье, 22 февраля, беспилотников, направлявшихся к Москве, достигло 8 единиц. Информацию о ликвидации этих воздушных целей предоставил мэр города Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны отражена атака четырёх БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.

Спустя несколько минут Собянин сообщил о сбитии ещё одного БПЛА. А до этого он информировал о сбитии трёх БПЛА на подлёте к Москве.

А за прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 86 дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Белгородская область лидирует по числу сбитых дронов (29). 14 БПЛА ликвидированы над Саратовской областью. По 11 беспилотников уничтожены над Воронежской и Смоленской областями.