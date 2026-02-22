Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 февраля, 12:41

Число БПЛА, сбитых на подлёте к Москве, выросло до 8

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Общее число сбитых в воскресенье, 22 февраля, беспилотников, направлявшихся к Москве, достигло 8 единиц. Информацию о ликвидации этих воздушных целей предоставил мэр города Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны отражена атака четырёх БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.

Спустя несколько минут Собянин сообщил о сбитии ещё одного БПЛА. А до этого он информировал о сбитии трёх БПЛА на подлёте к Москве.

Бесшумная угроза: Рогозин раскрыл новую тактику дронов ВСУ
Бесшумная угроза: Рогозин раскрыл новую тактику дронов ВСУ

А за прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 86 дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Белгородская область лидирует по числу сбитых дронов (29). 14 БПЛА ликвидированы над Саратовской областью. По 11 беспилотников уничтожены над Воронежской и Смоленской областями.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar