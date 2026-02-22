Бесшумная угроза: Рогозин раскрыл новую тактику дронов ВСУ

Сенатор РФ от Запорожской области Дмитрий Рогозин рассказал о новой тактике, которую украинские военные начали применять для ударов по объектам критической инфраструктуры. По его словам, противник использует бесшумный подлёт беспилотников.

«Дабы не дать нашим пулемётным зенитным расчётам возможности среагировать на звук подходящей опасности, вражеский оператор ударного дрона-камикадзе выключает двигатель и БПЛА бесшумно планирует (Налёт. — Прим. Life.ru) на цель», — написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Сенатор подчеркнул, что новая тактика призвана снизить эффективность работы российских средств ПВО, ориентированных в том числе на звуковое обнаружение целей. Однако, по его словам, пока эти попытки не принесли успеха противнику.

«Российские военнослужащие всё равно засекают летящие беспилотники и поражают их», — заверил Рогозин, добавив, что речь идёт об ударах по объектам критически важной инфраструктуры.

Между тем новую тактику используют и российские военные. Так, вооружённые силы России при ударах на позиции противника запускают один тяжёлый беспилотник «Молния», а затем добивают цель несколькими FPV-дронами. Таким способом ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА с объективным контролем. Сначала дрон занял позицию для съёмки, затем по цели ударили «Молнией» со снарядом ТМ-миной весом шесть килограммов.