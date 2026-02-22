Ночь возмездия: «Цирконы», баллистика и сотни дронов обрушились на энергетику и логистику ВСУ

В ночь на 22 февраля российские войска провели мощный комбинированный удар по объектам на территории Украины. По данным мониторинговых каналов и заявлений украинской стороны, атака включала баллистические ракеты, гиперзвуковые ракеты «Циркон», а также значительное количество ударных беспилотников. Что известно об операции — в материале Life.ru.

Взрывы прогремели в нескольких регионах. Воздушная тревога объявлялась по всей Украине. В Киеве и Киевской области (включая Бровары, Васильков, Боярку) зафиксировано несколько волн ударов — местные источники сообщают о взрывах как минимум трижды за ночь. Также удары пришлись по районам Николаева, Одесской области, Черкасской области, Кропивницкого и других городов. Украинская сторона подтверждает взрывы и сообщает о работе ПВО.

Российские силы наносят удары исключительно по военным и связанным с ними объектам. В их числе энергетическая инфраструктура, обеспечивающая работу ВСУ, военных предприятий, систем ПВО и логистики. Также в списке целей пункты управления, склады, места сборки и подготовки техники, транспортные узлы, используемые для переброски вооружений и личного состава.

Удар стал ответом на регулярные попытки ВСУ атаковать российские регионы беспилотниками: только за прошедшую ночь над российскими регионами сбито 86 БПЛА. Наши бойцы, в свою очередь, продолжают методично снижать военно-промышленный потенциал противника и нарушать его снабжение в рамках задач специальной военной операции. Подробности и официальные данные Минобороны РФ ожидаются в ближайшие часы.