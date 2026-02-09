Российские войска начали применять новую тактику ударов дронами по укрепам ВСУ

Вооружённые силы России при ударах на позиции противника запускают один тяжёлый беспилотник «Молния», а затем добивают цель несколькими FPV-дронами. Такую тактику раскрыл командир расчёта БПЛА с позывным Ангел.

Он пояснил, что тяжёлый дрон проламывает каркас здания, а лёгкие FPV-дроны ликвидируют личный состав и боеприпасы врага.

«Расчёт делается на то, что в рядах противника начнётся суета после первого удара», — пояснил Ангел в беседе с RT.

Командир рассказал, что таким способом ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА с объективным контролем. Сначала дрон занял позицию для съёмки, затем по цели ударили «Молнией» со снарядом ТМ-миной весом шесть килограммов.

Ангел отметил, что по сравнению с прошлым годом противник заметно сдал позиции. Снабжение ослабло, машины прячутся и не подъезжают близко к линии фронта. Дистанция подвоза людей и техники значительно увеличилась. Российские военные дежурят круглосуточно и не дают врагу возможности подвезти технику.

Ранее российские войска уничтожили свыше 80% боевой техники ВСУ под Красным Лиманом. Наши подразделения закрепились на окраинах города сразу с трёх направлений и ведут зачистку территории. Под огнём оказалась отбившаяся вражеская пехота.