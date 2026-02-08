Российские военные уничтожили более 80% боевой техники ВСУ под Красным Лиманом, закрепившись на окраинах города сразу с трёх направлений. Об этом пишет Mash. Сейчас наши войска ведут зачистку территории, в том числе под огнём оказалась отбившаяся вражеская пехота.

Российская армия добыла за последние полгода уже около 400 трофеев — образцов западной военной техники. Среди них — танки «Леопард», «Абрамс» и «Брэдли». Тонны техники 53-й, 60-й и 63-й мехбригад ВСУ откатываются за Красный Лиман в сторону сёл Маяки и Шурово. Украинские военные пытаются построить переправы через Сервеный Донец, чтобы обеспечить подвоз резервов, но российские дроны срывают планы противника. При этом подразделения 25-й армии ВС РФ уже закрепились на южных и восточных окраинах города.

Ранее сообщалось, что на Сумском направлении российские военные уничтожили командный пункт 711-й отдельной бригады разминирования ВСУ. Российская авиация и расчёты «Гераней» наносят точечные удары по тыловым районам и узлам снабжения противника, а артиллерия и тяжёлые огнемётные системы обеспечивают продвижение штурмовых подразделений.