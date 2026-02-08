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Опубликовано 8 февраля, 05:19

Командный пункт 711-й бригады ВСУ сровняли с землёй при установке мин под Сумами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

На Сумском направлении российские военные уничтожили командный пункт 711-й отдельной бригады разминирования ВСУ. Об этом сообщили в группировке войск ВС РФ «Север».

По информации военных, на данном участке продолжаются ожесточённые бои. Российская авиация и расчёты «Гераней» наносят точечные удары по тыловым районам и узлам снабжения противника, а артиллерия и тяжёлые огнемётные системы обеспечивают продвижение штурмовых подразделений.

Отмечается, что ВСУ активно наращивают минно-взрывные заграждения, в том числе с применением дронов. В районе населённого пункта Сутиски был выявлен и уничтожен командный пункт подразделения, занимавшегося установкой мин в Сумской области.

«В районе населённого пункта Сутиски выявлен и уничтожен командный пункт 711-й ОБР разминирования государственной службы транспорта Украины, которая занималась постановкой минных заграждений в Сумской области», пишут Бесстрашные на своей странице «Северный ветер».

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Ранее российские военные ликвидировали в зоне СВО группу иностранных диверсантов, состоявшую из наёмников из США, Польши и Великобритании.

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Андрей Бражников
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