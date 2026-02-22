До 10 выросло число сбитых на пути к Москве БПЛА

Атака ещё двух БПЛА на Москву была отбита средствами ПВО. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Общее количество сбитых беспилотников достигло 10.

«Атака еще двух БПЛА отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что число БПЛА, сбитых на подлёте к Москве, выросло до 8. Во всех столичных аэропортах введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.