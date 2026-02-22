Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 февраля, 12:52

До 10 выросло число сбитых на пути к Москве БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO

Атака ещё двух БПЛА на Москву была отбита средствами ПВО. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Общее количество сбитых беспилотников достигло 10.

«Атака еще двух БПЛА отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении.

Белгород снова подвергся ракетной атаке ВСУ
Белгород снова подвергся ракетной атаке ВСУ

Ранее сообщалось, что число БПЛА, сбитых на подлёте к Москве, выросло до 8. Во всех столичных аэропортах введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar