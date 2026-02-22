Олимпиада в Милане
22 февраля, 12:48

Во всех аэропортах Москвы ввели ограничения на приём и выпуск воздушных судов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kimberrywood

Все аэропорты Москвы временно прекратили обслуживать рейсы. Как сообщили в пресс-службе Росавиации, в Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

В аэропорту Ярославля отменили временные ограничения на полёты
Тем временем число БПЛА, сбитых на подлёте к Москве, выросло до 8.

