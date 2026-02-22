Во всех аэропортах Москвы ввели ограничения на приём и выпуск воздушных судов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kimberrywood
Все аэропорты Москвы временно прекратили обслуживать рейсы. Как сообщили в пресс-службе Росавиации, в Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.
