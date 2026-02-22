Олимпиада в Милане
Регион
22 февраля, 03:13

В аэропорту Ярославля отменили временные ограничения на полёты

Росавиация сняла временные ограничения на полёты, введённые в аэропорту Ярославля в 01:52 мск. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Аэропорт Ярославль (Туношна). Сняты временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

Ранее в Псковской области экстренные и оперативные службы были переведены в режим повышенной готовности на фоне фиксации беспилотников в соседних регионах. Профильные подразделения усилили мониторинг обстановки. Глава региона призвал жителей при обнаружении беспилотных летательных аппаратов немедленно звонить по номеру 112.

