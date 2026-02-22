Расчёты ПВО сбили 25-й беспилотник ВСУ на подлёте к Москве

Средства противовоздушной обороны пресекли очередную попытку атаки на российскую столицу. В Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал об уничтожении еще одного беспилотного летательного аппарата, следовавшего в направлении города.

По уточнённым данным, за последние 24 часа это уже 25-й дрон, ликвидированный на подлёте к Москве. Все предыдущие 24 беспилотника также были успешно нейтрализованы силами ПВО Министерства обороны.

В сообщении градоначальника отмечается, что на месте падения обломков сбитого аппарата уже развернули работу специалисты экстренных служб. Информация о возможных последствиях на земле или пострадавших на данный момент не приводится.

Тем временем, в московских аэропортах из-за атаки БПЛА задержаны или отменены свыше 100 рейсов. Наибольшие трудности наблюдаются в Шереметьево, где задержаны 30 рейсов на вылет и 35 на прилёт. Во Внуково отменены 10 полётов, включая направления в Санкт-Петербург, Уфу и Стамбул. В Домодедово задерживаются 20 самолётов.