Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 февраля, 19:40

Расчёты ПВО сбили 25-й беспилотник ВСУ на подлёте к Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Средства противовоздушной обороны пресекли очередную попытку атаки на российскую столицу. В Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал об уничтожении еще одного беспилотного летательного аппарата, следовавшего в направлении города.

По уточнённым данным, за последние 24 часа это уже 25-й дрон, ликвидированный на подлёте к Москве. Все предыдущие 24 беспилотника также были успешно нейтрализованы силами ПВО Министерства обороны.

В сообщении градоначальника отмечается, что на месте падения обломков сбитого аппарата уже развернули работу специалисты экстренных служб. Информация о возможных последствиях на земле или пострадавших на данный момент не приводится.

За два часа над регионами России сбили 71 дрон ВСУ
За два часа над регионами России сбили 71 дрон ВСУ

Тем временем, в московских аэропортах из-за атаки БПЛА задержаны или отменены свыше 100 рейсов. Наибольшие трудности наблюдаются в Шереметьево, где задержаны 30 рейсов на вылет и 35 на прилёт. Во Внуково отменены 10 полётов, включая направления в Санкт-Петербург, Уфу и Стамбул. В Домодедово задерживаются 20 самолётов.

Важнейшие новости об авариях, пожарах и других ЧП — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • ВСУ
  • Сергей Собянин
  • Происшествия
  • Москва
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar