В московских аэропортах из-за атаки БПЛА задержаны или отменены свыше 100 рейсов

Более 100 авиарейсов задержано или отменено в московских аэропортах на фоне массовой атаки беспилотников. Наибольшие трудности, по данным SHOT, наблюдаются в Шереметьево, где задержаны 30 рейсов на вылет и 35 на прилёт.

Во Внуково отменены 10 полётов, включая направления в Санкт-Петербург, Уфу и Стамбул. В Домодедово задерживаются 20 самолётов.

Напомним, что сегодня столица подверглась массовой атаке вражеских беспилотников. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, за несколько часов силы противоздушной обороны РФ сбили 21 дрон. На месте падения обломков работают экстренные службы. Для обеспечения безопасности крупнейшие аэропорты столицы — Внуково, Домодедово и Шереметьево — временно изменили режим работы.