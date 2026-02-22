Нижегородский аэропорт обеспечил приём 16 летевших в Москву рейсов

Аэропорт Нижнего Новгорода имени Чкалова принял 16 самолётов, которые не смогли приземлиться в Москве из-за введения временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов в столичном авиаузле. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани в официальном телеграм-канале.

В администрации аэропорта рассказали, что обслуживание всех прибывших воздушных судов организовано прямо на местах стоянки — идёт дозаправка, а люди не покидают салоны. Как добавили в пресс-службе, такой подход позволяет обеспечить пассажирам должный уровень удобства и даёт возможность экипажам незамедлительно вылететь дальше, как только снимут ограничения.

Причиной внеплановой посадки лайнеров в Нижнем Новгороде стали повторные меры ограничительного характера, введённые Росавиацией для обеспечения должного уровня безопасности полётов.