22 февраля, 15:58

Силы ПВО сбили 21-й за сутки беспилотник, летевший на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dragos Asaftei

Уничтожен один вражеский дрон, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в свёем канале в мессенджере МАХ. В настоящее время на месте падения фрагментов БПЛА работают сотрудники экстренных служб для оценки ситуации и устранения последствий.

«Уничтожен один вражеский БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении.

Таким образом, всего за несколько часов перехвачен уже 21 беспилотник.

Ранее сообщалось, что крупнейшие аэропорты столицы — Внуково, Домодедово и Шереметьево — временно изменили режим работы. Как сообщили в Росавиации, воздушные гавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Наталья Демьянова
