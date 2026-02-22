Силы ПВО сбили 21-й за сутки беспилотник, летевший на Москву
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dragos Asaftei
Уничтожен один вражеский дрон, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в свёем канале в мессенджере МАХ. В настоящее время на месте падения фрагментов БПЛА работают сотрудники экстренных служб для оценки ситуации и устранения последствий.
«Уничтожен один вражеский БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении.
Таким образом, всего за несколько часов перехвачен уже 21 беспилотник.
Ранее сообщалось, что крупнейшие аэропорты столицы — Внуково, Домодедово и Шереметьево — временно изменили режим работы. Как сообщили в Росавиации, воздушные гавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.
