Два авто, включая машину скорой помощи, подорвались на минах в Херсонской области

Один человек погиб, ещё один пострадал при подрыве двух автомобилей на минах в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.

Мирные жители и медики пострадали от мин в Голопристанском округе. Видео © Telegram / Владимир Сальдо

В селе Малая Кардашинка гражданский автомобиль наехал на мину. В результате взрыва погибла женщина 1948 года рождения. Мужчина, находившийся в машине, получил осколочные ранения и был госпитализирован в Скадовскую центральную районную больницу.

Ещё один случай произошёл в селе Чулаковка. Там на мине подорвалась машина скорой помощи, которая следовала на вызов. К счастью, медики не пострадали.

«Те, кто оставляет мины на дорогах, где ездят мирные жители, — не солдаты, а террористы, которые целенаправленно воюют с беззащитными. Это очередное подтверждение того, что враг не гнушается самых грязных способов ведения войны с гражданским населением», — говорится в сообщении Сальдо.