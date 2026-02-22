Олимпиада в Милане
Регион
22 февраля, 15:21

Два авто, включая машину скорой помощи, подорвались на минах в Херсонской области

Один человек погиб, ещё один пострадал при подрыве двух автомобилей на минах в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.

Мирные жители и медики пострадали от мин в Голопристанском округе. Видео © Telegram / Владимир Сальдо

В селе Малая Кардашинка гражданский автомобиль наехал на мину. В результате взрыва погибла женщина 1948 года рождения. Мужчина, находившийся в машине, получил осколочные ранения и был госпитализирован в Скадовскую центральную районную больницу.

Ещё один случай произошёл в селе Чулаковка. Там на мине подорвалась машина скорой помощи, которая следовала на вызов. К счастью, медики не пострадали.

«Те, кто оставляет мины на дорогах, где ездят мирные жители, — не солдаты, а террористы, которые целенаправленно воюют с беззащитными. Это очередное подтверждение того, что враг не гнушается самых грязных способов ведения войны с гражданским населением», — говорится в сообщении Сальдо.

Ранее сообщалось, что мужчина погиб при атаке украинского FPV-дрона на машину в посёлке Малиновка в Белгородской области. До этого калужский губернатор Владислав Шапша сообщил об уничтожении в небе над регионом пяти украинских беспилотников. Их сбили в Боровском муниципальном округе и на окраине столицы региона.

Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Дарья Денисова
